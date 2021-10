Selinunte, distrutte due panchine in via della Cittadella: atto vandalico o incidente?

del 2021-10-22

Due delle panchine posizionate sul marciapiede nella via della Cittadella a Marinella di Selinunte sono state distrutte. A segnalarlo sono alcuni residenti della zona, che non hanno nascosto l’amarezza per l’accaduto.

Inizialmente si era pensato a un atto vandalico ma a provocare i danni, viste le tracce di pneumatici sul marciapiede, potrebbe essere stata la collisione con un veicolo. Non si esclude dunque un evento accidentale.