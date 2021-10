Nominato il nuovo coordinatore della Lega Sicilia per la città di Castelvetrano

di: Comunicato Stampa - del 2021-10-20

Si tratta di Antonio Montalbano, già tesserato della Lega a Castelvetrano. Espressione di un gruppo attivo in politica da sempre, Montalbano ha già nei giorni passati avviato una serie di interlocuzioni sul territorio che si tradurranno a breve in ingressi politicamente rilevanti.

Con lui riprendono i lavori del partito in città guardando alle molteplici problematiche che evidentemente questa amministrazione non è in grado di affrontare. A Montalbano l’augurio di un lavoro proficuo , l’invito alla creazione nell’immediato della segreteria comunale e al proseguimento della campagna di tesseramento.

Alla nomina di Montalbano presenti il Coordinatore e il vice Coordinatore Provinciale, Hopps e Cannia , il vice presidente del consiglio comunale di Partanna Mimma Amari , il Responsabile Regionale di Lega Giovani per la Sicilia Occidentale, Giuseppe Miccichè, e il Responsabile Regionale degli Enti Locali per la Sicilia Occidentale, Francesco Di Giorgio.