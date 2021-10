Asp Trapani, Prevenzione del tumore al seno: domenica mammografie di prevenzione negli ospedali del territorio

del 2021-10-20

Ottobre è il Mese Internazionale della Prevenzione del Tumore al Seno. In questa occasione l’Asp di Trapani offre alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, l’opportunità di effettuare gratuitamente uno screening oncologico nei presidi sanitari della provincia trapanese. In particolare, le donne che non hanno fatto una mammografia di prevenzione negli ultimi due anni, potranno effettuare l’esame domenica 24 ottobre 2021 dalle 8.30 alle 13.30, nelle postazioni dedicate presso le UOC di Radiologia dei seguenti ospedali: “Sant’Antonio Abate”, Trapani; “Abele Ajello”, Mazara del Vallo; “Vittorio Emanuele II”, Castelvetrano; “San Vito e Santo Spirito”, Alcamo. L’iniziativa è finalizzata a sensibilizzare soprattutto la popolazione femminile sugli strumenti migliori per prevenire e contrastare questa patologia: 1 donna su 8 può incorrere in una diagnosi di carcinoma della mammella, la forma di tumore più frequente tra le donne in Italia. Grazie allo screening oncologico, la maggior parte dei tumori può essere diagnosticata in fase iniziale rendendo le terapie molto più efficaci e risolutive. La prevenzione è la scelta migliore per contrastare l’insorgenza di questa patologia.

Per info: Centro Gestionale Screening tel. 0923/ 472427