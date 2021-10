Lavori per la sistemazione straordinaria via Marco Polo a Selinunte. Aggiudicato l'appalto

di: Redazione - del 2021-10-21

In foto: Via Marco Polo di Selinunte (ph. google.maps)

Continua l'iter per i lavori di sistemazione straordinaria della Via Marco Polo a Marinella di Selinunte. Il progetto era già stato approvato nel 2014 dal Comune ed era stato dichiarato ammissibile a finanziamento già nel settembre del 2015 mentre nel mese di luglio 2016 era stato firmato il decreto di finanziamento.

Il progetto sarà interamente finanziato per un importo di € 476.251,94 (di cui €.352.096,64 per lavori a base d’asta, €.5.961,78 per oneri per la sicurezza in cantiere non soggetti a ribasso e €.118.193,52 per somme a disposizione dell’Amministrazione) con fondi a valere sul Piano di Azione e Coesione (P.A.C.) III fase- nuove azioni regionali –Azione 5.B.9.e prevede la completa riqualificazione dell’asse viario.

Ad Agosto di quest'anno una Commissione appositamente istituita ha constato l'arrivo di 13 richieste da parte di altrettante ditte partecipanti alla gara di affidamento dei lavori.

L'operatore economico tra questi che ha offerto il minor prezzo è risultato essere la G.P. Costruzioni del Geometra Giuseppe Proietto di Aci Sant'Antonio (CT) con un ribasso offerto del 23,76%, a seguire Impresa Costruzione San Francecso di Mussomeli (CL) con un ribasso del 22,61%.