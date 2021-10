Folgore, arriva il difensore Cascio. Disponibile già per la prossima trasferta di Cefalù

del 2021-10-22

La ASD Folgore Calcio Castelvetrano è lieta di annunciare che, dopo una lunga ed estenuante trattativa, ha finalmente sottoscritto il contratto di acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Cascio Francesco, difensore classe 1999.

Il calciatore è molto conosciuto nell’ambiente castelvetranese per aver militato già in rossonero nelle passate stagioni. Il forte difensore è a disposizione della squadra e di mister Brucculeri per la trasferta di Cefalù contro il Lascari in programma domenica 24 ottobre.

Il presidente della ASD Folgore, avv. Giuseppe Indelicato si complimenta con l’area tecnica societaria, in particolare con il dirigente Felice Scaglione per aver condotto egregiamente le operazioni conclusive dell’affare. Da tempo il calciatore era un obiettivo dichiarato del club rossonero.