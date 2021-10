La ballerina castelvetranese Sara Messina Denaro e Mario Cecinati campioni del mondo 10 danze

del 2021-10-22

I ballerini Sara Messina Denaro e Mario Cecinati hanno conquistato la medaglia d’oro ai Campionati del Mondo WDSF 10 danze standard – latini che si sono svolti in Sardegna.

Un grande risultato per la ragazza castelvetranese e per il suo partner Mario di origini baresi che per due volte, negli scorsi anni, avevano sfiorato la vittoria conquistando l’argento.

Il Presidente della FIDS Regione Sicilia Giovanni Gaglio si è voluto congratulare con i due atleti per il prestigioso risultato raggiunto: “Ogni Atleta di Danza Sportiva che investe il suo tempo, le sue energie, e tutte le sue potenzialità, aspira a raggiungere la vetta più alta del Mondo. Oggi Caro Mario e Cara Sara questa vetta voi l'avete raggiunta. Tutti gli sforzi e tutti i sacrifici sono stati premiati da questo Magnifico Risultato. Per tanto, Orgoglioso di avervi nella Nostra Regione, Io, e tutto il Comitato Regionale FIDS Sicilia si congratula con la coppia di atleti "Cecinati Mario e Messina Denaro Sara" per essersi aggiudicati il titolo di "Campioni Mondiali 10 Danze PD".