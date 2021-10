Mister Brucculeri in vista della trasferta di oggi per la Folgore: “Piedi per terra e determinazione”

del 2021-10-24

La Folgore si prepara per la trasferta contro il Lascari Cefalù. Queste le dichiarazioni del mister Brucculeri alla vigilia della gara in esterna: "Due vittorie ottenute e importanti soprattutto per il morale dei ragazzi. Dobbiamo stare con i piedi per terra e continuare a lavorare duramente con umiltà e serenità. Quando i risultati non vengono chi paga è sempre l’allenatore, mi dispiace per chi mi ha preceduto. L’organico che ho a disposizione spero venga soltanto puntellato.

Abbiamo avuto a disposizione soltanto due difensori centrali di ruolo di cui un Junior con un elogio che voglio rivolgere a Quinci per il cuore che sta mettendo in campo. Domenica ci aspetta una sfida difficile, affrontiamo una squadra coriacea, che ha dimostrato di che pasta è fatta battendo anche la capolista. Conto sulla voglia di fare dei miei ragazzi che si sono subito messi a disposizione".