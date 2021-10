Folgore, Rallo torna a vestire la casacca rossonera.Soddisfazione nell’ambiente rossonero

del 2021-10-23

La ASD Folgore Calcio Castelvetrano rende noto di aver ricevuto la volontà da parte del calciatore Rallo Filippo di tornare in rossonero. Il giocatore già in forza all’inizio della stagione aveva ottenuto il trasferimento alla S.C. Mazarese senza non poche polemiche. La ASD Folgore, dopo aver ricevuto le scuse da parte del calciatore e le motivazioni che lo hanno spinto a richiedere il trasferimento ha deciso di sottoscrivere il contratto per l’acquisizione delle sue prestazioni sportive.

Rallo Filippo è pertanto a disposizione della squadra e del tecnico Brucculeri per la trasferta di domani in quel di Cefalù contro il Lascari. Nei prossimi giorni il calciatore rilascerà un’intervista alla stampa per chiarire a tutto l’ambiente i motivi del suo trasferimento alla S.C. Mazarese. A Rallo Filippo un bentornato in maglia rossonera.