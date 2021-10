Ottimo pareggio esterno per la Folgore a Cefalù. Longo para rigore

del 2021-10-24

Importante pareggio della Folgore sul difficile campo del Cefalù in terra battuta dove i padroni di casa hanno portato un vero e proprio assedio alla porta rossonera senza riuscire a bucarla.

Protagonista Fabio Longo che rispolvera la maglia n. 1 parando alla grande un rigore per i padroni di casa nel primo tempo. La presenza in campo dei difensori Rallo e Cascio ha dato una maggiore sicurezza a tutto il reparto. Soddisfatto l'allenatore e i dirigenti al seguito per questo importante risultato.