Castelvetrano-Porto Empedocle, la nostra proposta: una nuova linea ferroviaria per uscire dall’isolamento

di: Comunicato Stampa,Comunicato Stampa - del 2021-10-27

Come amministratore del sito “Sicilia in Progress” e delle pagine Facebook collegate, nonché esperto di infrastrutture di trasporto, ho accolto con qualche perplessità la notizia della convocazione del cosiddetto “tavolo tecnico” per il ripristino della linea ferroviaria Castelvetrano-Porto Empedocle, limitatamente al tratto Castelvetrano-Porto Palo.

Linea ferroviaria a scartamento ridotto chiusa all’esercizio ferroviario da 36 anni. Chi avesse studiato sul serio le vicende legate alla dismissione della linea avrebbe compreso facilmente che alla base di questa scelta vi fu proprio l’utilizzo di uno scartamento del tutto peculiare, che rendeva necessario l’utilizzo di mezzi ad hoc. Il che aumentava enormemente i costi di esercizio di una linea già gravata dalla pesante concorrenza del gommato. Niente di più sbagliato, quindi che richiederne la riapertura con lo stesso scartamento, riproducendo, in chiave moderna, le stesse problematiche del passato. Così come è del tutto errato ipotizzare un ripristino, peraltro costosissimo, sullo stesso sedime preesistente dall’andamento plano-altimetrico oltremodo tortuoso ed incompatibile con il moderno esercizio ferroviario. Inoltre, è ancora più errato ignorare quanto avvenuto negli ultimi 36 anni lungo tutto l’ex tracciato ferroviario in termini di alterazione dell’esistente, apposizione di vincoli ed alienazione della proprietà. Tre errori puntualmente commessi da chi ha voluto, insistentemente, percorrere la strada del ripristino “filologico” aggiungendone un quarto: l’utilizzo di mezzi d’epoca, opportunamente restaurati. Il che farebbe presumere il riprodursi di quanto abbiamo visto nelle poche linee ferroviarie italiane dismesse e poi riaperte (col contagocce) all’esercizio: pochi treni al mese, se non all’anno, per eventi occasionali.

Turismo si, ma a dosi omeopatiche, dal momento che nel migliore dei casi le ferrovie turistiche trasportano qualche centinaio di passeggeri al mese. Con queste poco esaltanti premesse si è aperto il “tavolo tecnico” tenutosi presso il teatro “Selinus” di Castelvetrano del 1 ottobre scorso.

Le cronache che abbiamo letto sulla riunione che ha coinvolto varie associazioni ed enti locali territoriali ci restituiscono bei discorsi, entusiasmo ed importanti prospettive per il futuro. Ma già fra le stesse righe trionfali, a denti stretti, si colgono le “prime criticità”, non meglio precisate. E’ bastato aspettare due giorni per avere una prima idea di queste “criticità” grazie all’intervento del Direttore della riserva della foce del Belice, istituita nel 1984 intorno al tracciato della linea; la cui esistenza, evidentemente, è sfuggita ai promotori dell’iniziativa. In una lunga nota pubblicata da “castelvetranonews.it” il dott. Roberto Fiorentino ha sentito il bisogno di rammentare la presenza di vincoli paesaggistici che impongono di “sottoporre il progetto a procedura di valutazione di incidenza”descrivendone, nel seguito, tutte le fasi. E per sgomberare il capo da qualsiasi equivoco, ha concluso con una frase perentoria: “si potrebbe già concludere che è improbabile che per la costruzione dell’opera in oggetto….. non si producano effetti significativi sul sito Natura 2000 e che già dalla fase di screening, il progetto avrebbe una valutazione poco favorevole”. Più che una nota chiarificatrice, una condanna senza appello. Che ricade sulla faciloneria di chi ha ipotizzato un ripristino ferroviario senza esaminare le condizioni al contorno e, soprattutto, ignorando l’importanza degli enti territoriali, soprattutto quelli preposti a tutelare l’ambiente. Al punto da convincere il Direttore della Riserva a snocciolare tutte le fasi approvative di un eventuale progetto. Un intervento che appare quasi come una pietra tombale su un’ipotesi che non soltanto avrebbe minacciato la Riserva naturale della foce del Belice, ma anche la bellissima pista ciclabile realizzata tra Porto Palo, Menfi e il fiume Carboj. Tutti aspetti colpevolmente trascurati da chi non sogna un vero ripristino ferroviario, ma il ritorno ad un passato che non esiste più, cancellato da 36 anni di evoluzione dei territori e di scelte urbanistiche e di mobilità ormai consolidate. In realtà, chi scrive non esulta affatto per l’insuccesso dell’iniziativa, che potrebbe compromettere un ritorno della ferrovia che, comunque, è sempre possibile. Esiste infatti un modo per riportare i treni nel territorio compreso tra Castelvetrano e Porto Empedocle senza arrecare alcun danno al patrimonio esistente, ambientale o urbanistico che sia. Ed offrendo ai territori servizi ferroviari in grado di collegarli rapidamente con il resto della regione e con il continente, sottraendoli al loro attuale isolamento. L’ipotesi è quella di una ferrovia a scartamento ordinario, su nuovo tracciato, già presentata sul sito www.siciliainprogress.com* ed accolta con favore dalla stampa locale e dell’amministrazione del comune di Menfi. Un tracciato moderno, performante e sostenibile, con caratteristiche plano-altimetriche tali da consentire sia il moderno esercizio ferroviario, sia la presenza di treni turistici, o storici. Una ferrovia che consentirebbe di attivare corse regionali Trapani-Agrigento o servizi Intercity e Frecciabianca (di prossima attivazione in Sicilia) che attraverso il tracciato Trapani-Agrigento-Catania-Messina raggiungerebbero Roma o altre destinazioni nel continente. Un’infrastruttura che avrebbe, pertanto, ricadute sul turismo ben più consistenti rispetto al ripristino del lento e problematico tracciato storico. Il progetto, realizzato attraverso un approfondito studio della situazione urbanistica ed ambientale esistente, può comunque facilmente accogliere le possibili varianti o prescrizioni indicate dagli enti territoriali. Un’ipotesi che sarebbe stato opportuno discutere nell’ambito dell’iniziativa del 1 ottobre scorso, insieme agli altri soggetti impegnati da tempo per il ripristino delle ferrovie dismesse. Ci sarà comunque modo di proporre in altre sedi questa proposta, pur rimanendo disponibili ad arricchire il dibattito sul tema nelle prossime sedute del “tavolo tecnico”. Nella consapevolezza che, in democrazia, il confronto delle idee può portare solo risultati positivi. Roberto Di Maria Ingegnere civile trasportista Amministratore di “Sicilia in Progress”