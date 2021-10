Si è spento Andrea Lipari. Una vita per la famiglia e lo sport con il tennis nel cuore

di: Totò Ferri - del 2021-10-27

Dopo il terremoto del 68' nasceva la passione per il Tennis. Come Fiduciario del C.O.N.I .e dell’ENAL, nasce l’idea di realizzare, in economia, un campo di tennis nella nostra città. La proposta trova consensi unanimi nel Sindaco, Ciccio Clemente e nella Giunta.

S'individua subito l’area e si dà inizio ai lavori per realizzare il campo di tennis. Grazie, sopratutto alla collaborazione appassionata e continua di Salvatore Costanza, Andrea Lipari, Franco Garufo e di Ciccio Tortorici, i lavori si realizzano in poco tempo. Appena terminati, il Comune affida la gestione del campo all’ENAL.

Un particolare ringraziamento è dovuto all’impresa Durante per avere realizzato, gratis, la bitumazione del terreno di gioco, al CONI per i contributi, 900.000+900.000, in due diversi momenti. Importante, infine, l’intervento del Comune per la sistemazione di una baracca utilizzata come ufficio, spogliatoio e bar. Al Comune, inoltre, si deve la recinzione e l’impianto illuminante. Nasce, così l’unico impianto di tennis pubblico ad oggi esistente.

Con deliberazione della G.M.n.53 del 23.1.1973 dichiarata legittima dalla C.P.C. nella seduta del 3.2.1973 al n.2820 è affidata la gestione all’ENAL di Castelvetrano. In data 15 febbraio 1973 fra il Comune di Castelvetrano e l’Ente Gestore si stipula una convenzione per l’uso e la fruizione dell’impianto.

Questo ricordo e questa iniziativa, ci consente, anche a nome di Franco Garufo e Ciccio Tortorici di ricordare due carissimi amici passati ad altra vita: Salvatore Costanza e Andrea Lipari.

È propria di ieri mattina la notizia della morte del caro amico “Andrea”. A nome di tutti gli appassionati di Tennis e di quanti hanno avuto la possibilità di conoscerli, rivolgiamo un caro ed affettuoso abbraccio e sentite condoglianze a Renata, alle figlie e ai familiari tutti, ricordando, ove fosse necessario che con la scomparsa di Salvatore, prima, e di Andrea, oggi, un pezzo di storia del Tennis Castelvetranese, è solo un ricordo.

Da sx verso dx: Andrea Lipari, Totò Ferri, Salvatore Costanza, Franco Garufo