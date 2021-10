I social al centro della polemica: un vademecum utile per un corretto utilizzo

di: Francesco Accardi - del 2021-10-28

I più recenti fatti di cronaca mettono Facebook, capo di tutti i social, al centro della polemica: violazione della democrazia per molti, danni incalcolabili per la privacy delle persone in seconda istanza.

Il momento più difficile per Facebook ed il suo gruppo, in cui entrano anche Instagram e Whatsapp, potrebbe portare ad un cambio di nome della piattaforma . E fatti di cronaca che inducono ad una riflessione doverosa, a maggior ragione dopo la pandemia da Covid-19 che sembrava aver ridato centralità ai social del colosso americano: come comportarsi bene quando li si utilizza?

Domanda da un milione di dollari, tanto più difficile da risolvere se si paragona la crescita dei social nell’ultimo biennio, in cui la pandemia ha lanciato tutti i settori online. Si pensi a industrie come quella del gioco d’azzardo, forse seconda per popolarità solo ai social stessi. Per esempio grazie ai bonus di benvenuto, gli operatori hanno potuto non solo allargare il proprio bacino di utenti e fidelizzarne di nuovi (maggiori informazioni a questo link ). Senza la pandemia non sarebbe stato così spinto questo salto in avanti.

Una notevole cassa di risonanza sono stati i social stessi, inclusivi in questo caso. Non solo per i giocatori e appassionati di gambling ma anche per i tanti curiosi che hanno utilizzato gruppi e tendenze per scoprire un mondo ai più sconosciuto. Il ruolo dei social è stato determinante.

Ma determinante è stato anche l’uso fatto dei social e quello che per il futuro dovrà essere fatto. Sostanzialmente un uso consapevole, corretto ed ordinato. Un vademecum può tornare comodo , per evitare di cadere in errore.

In un contesto di informazioni sempre più frastagliato, è bene per esempio utilizzare i social per condividere notizie vere e verificate, che vanno accuratamente studiate per evitare di creare confusione e spaesamento negli utenti.

Altro aspetto importante è evitare di creare frame, i cosiddetti litigi social che purtroppo hanno anche alimentato le polemiche su Facebook, fondamentale nei rapporti a distanza. Occorrerebbe tenere sempre toni bassi, calmi ed educati, sempre più centrali per utilizzare i social nel futuro.

Altro punto è la discussione: sui social è bene mantenere la calma e capire in che momento contestualizzare il pensiero proprio ed altrui. L’utilizzo costruttivo di queste risorse web e social, in un momento particolare come questo attuale, è fondamentale. Così come il giusto utilizzo delle app di messaggistica, le più popolari anche tra i giovanissimi.