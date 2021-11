Santa Ninfa: Avviso per la fornitura gratuita dei libri di testo

di: Redazione - del 2021-11-02

Fino al 15 novembre sarà possibile presentare la domanda per accedere al beneficio della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, previsto per gli studenti della scuola media inferiore e di quella superiore, a condizione che l'Isee della famiglia di appartenenza non sia superiore a 10.632 euro.

Lo precisa un avviso del Comune, che rende note anche le modalità per la presentazione dell'istanza, che dovrà essere consegnata all'Istituto comprensivo «Capuana» per gli alunni delle scuole medie inferiori, e alle istituzioni scolastiche frequentate per quelli delle superiori.

Per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere all'ufficio scolastico del Comune, al piano terra del palazzo municipale, contattabile anche ai numeri di telefono 0924.992202 e 0924.992208.