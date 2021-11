Il trucco perfetto da sposa

di: Luca Beni - del 2021-11-02

Il giorno del matrimonio è il giorno in cui tutto deve essere perfetto, soprattutto lei - la sposa!

Il giorno del matrimonio è un evento estremamente importante che richiede molto lavoro, attenzione e dedizione, quindi ogni dettaglio deve essere “impostato” in tempo. Il tuo trucco dovrebbe apparire perfetto, senza alcuna traccia di imperfezione, evidenziare i tuoi lineamenti e tenere conto del tuo aspetto, a partire dal tono della pelle, dal colore degli occhi, dalla forma del viso, ma anche dal colore dei capelli.

Le donne con i capelli biondi possono godersi un trucco realizzato nei toni: nude, grigio, verde più scuro, viola e persino blu scuro. Tutto dipende dalle preferenze di ognuno, dalla visione, alla fine, dallo scopo del trucco: di evidenziare la bellezza naturale, le caratteristiche più belle della sposa e portare alla ribalta la delicata fisionomia angelica e misteriosa che risplende dall'interno.

Il trucco delle labbra è molto importante. Le spose saranno felici di sapere che le loro labbra rimarranno intensamente colorate per un tempo estremamente lungo grazie ai rossetti cremosi opacizzanti. Questi, al momento dell'applicazione, hanno una consistenza cremosa, si applicano uniformemente e facilmente, in seguito diventeranno opachi e otterranno una texture fine, che permette il lusso di rimanere il più a lungo sulle labbra. Per quanto riguarda le tonalità, sono più adatte quelli calde e pastello, come il rosa tenue, il nude, il rossetto rosso, si adatta molto bene alla sposa con i capelli chiari. Inoltre, la tecnica attraverso la quale si ottengono labbra più voluminose è molto ricercata e apprezzata sia dalle spose che dai truccatori.

Per quanto riguarda il trucco occhi, gli specialisti potranno contare su una vasta gamma di tonalità calde, terrose, primaverili ed estive, pigmenti luminosi, così da creare l'illusione di occhi “penetranti”, “divertenti”, pronti a conquistare il mondo. Per la perfezione deve essere rispettata la simmetria e determinate proporzioni. L’equilibrio, temperanza e classicità essendo “armi” con le quali, sicuramente, il trucco sarà perfettamente valorizzato per la futura sposa.

Sì, puoi optare per un trucco “smokey-eyes”, ma fai molta attenzione a non esagerare con questo concetto. Puoi optare per sfumature di grigio o marrone al posto del nero, un colore che potrebbe trasformare il tuo trucco in un aspetto molto grafico - fatto indesiderabile per il matrimonio.

Le ciglia e sopracciglia dovrebbero essere il più naturali possibile. Le sopracciglia devono essere riempite, ma questo deve essere fatto mantenendo la loro forma naturale. Un contorno “aggressivo” delle sopracciglia scurisce il viso della giovane sposa e questo e da evitare! Se hai i peli degli sopracciglia chiari, usa gli ombretti o il gel per sopracciglia, ma essi non dovrebbero essere più scuri delle tue sopracciglia, al massimo con una tonalità più scura, se vuoi questo. Puoi acquistare una palette con diversi colori, quindi ti dà l'opportunità di provarli e puoi scegliere tra una vasta gamma. Ma, se le tue sopracciglia non hanno bisogno di ritocchi e ti piacciono perché sono naturali, puoi usare solo un gel per sopracciglia trasparente che ha lo scopo di fissare e mantenere la loro forma perfetta.

Quando si tratta della pelle, nel caso della sposa, i truccatori utilizzeranno fondotinta cremosi, che hanno una copertura media o alta, a seconda delle esigenze di ogni cliente, il make up deve puntare sulla luminosità: cipria perlescente, con texture leggere e tonalità naturali. Gli zigomi possono godere di calde “sfumature” pesca, rosa cipria molto delicate che metteranno in risalto le vostre guance.

Il trucco della sposa avrà delle caratteristiche ben definite: eleganza ottenuta attraverso semplicità, qualità, raffinatezza, resistenza e, ultimo ma non meno importante - la leggerezza. Abbiamo bisogno di un look naturale, romantico e "buono", che illumini il viso e non lo scurisca con un trucco troppo stridente, inoltre, che metta in risalto i lineamenti e ci faccia sentire perfetta nella sua pelle.

Scegli di fare il trucco che “rispecchia” la tua bellezza e felicità! Tanti auguri!