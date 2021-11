Castelvetrano piange il Prof. Cosimo Pusateri, una vita dedicata allo sport e ai giovani

del 2021-11-02

Si è spento questa mattina all'età di 81 anni il Professore Cosimo Pusateri.

Per diversi anni insegnante di educazione fisica alle scuole medie, è stato per tanti giovani un grande maestro di sport. Con la sua società, la RRAM Libertas di cui era fondatore, portò nella nostra città sport ritenuti di secondo piano e ancora poco conosciuti come il badminton e la pallatamburello ma si occupò anche di pallamano e pallavolo.

I funerali si svolgeranno domani alle ore 11.00 presso la Chiesa Madre di Castelvetrano.

La redazione di castelvetranonews.it porge le più sentite condoglianze alla famiglia.