Marinella, lavori alla piazza in legno a rilento. Solo una parte verrà rifatta. Comune cerca altri finanziamenti

del 2021-11-04

Vanno a rilento i lavori di riqualificazione della piazza di legno a Marinella di Selinunte e c’è preoccupazione da parte dei commercianti che non possono usufruire dell’area per rimontare i gazebo.

Sono in molti anche a chiedersi perché sono iniziati i lavori solo nella parte solitamente occupata dai commercianti, mentre l’altra metà verso il mare, è rimasta chiusa al transito pedonale e senza nessun intervento manutentivo.

Al riguardo l’assessore Nino Siculiana precisa che: “l’intervento economico del Flag /gag di 80.000 euro per lavori aggiudicatisi dalla Nbl Group srl di Favara, per un importo di 53.802,94 (finanziamento Po Feap 2004-2020) riguardano solo la riqualificazione della parte chiamiamola commerciale, per cui il Comune, che non ha scucito un euro, sta cercando altri canali di finanziamento per reperire nuovi fondi per poi bandire un’altra gara per aggiudicare questi ulteriori lavori.”

Sul fermo dei lavori o quasi, dopo lo smontaggio delle parti ammalorate, si aspetta che la Ditta Maeko di Petrosino, specializzata nel ritiro di rifiuti speciali, venga a recuperare tutto il legname accatastato, mentre, precisa l’architetto Vincenzo Barresi, progettista e direttore dei lavori: “siamo in attesa del materiale idoneo resistente per la posa del nuovo tavolato, di cui ritarda l’arrivo per motivi di rallentamento importazione a causa della pandemia legata al Covid 19. Inoltre, stiamo facendo una attenta verifica dell’orditura secondaria, che sarebbe la struttura portante, perché ci sono delle parti della fondazione consumate e sicuramente da sostituire.”

Entro la fine dell’anno la parte “commerciale” potrebbe riaprire, mentre i lavori sulla restante parte partiranno solo se si trovano idonei finanziamenti extra comunali.