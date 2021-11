CVetrano, venerdì prossimo primo incontro della rassegna "Sorseggiando versi e parole. Galleria letteraria 2021"

di: Comunicato Stampa - del 2021-11-03

Avrà luogo venerdì 5 novembre, alle ore 18:00, nei locali di XENIAHOME in via Garibaldi 17, il primo incontro della rassegna "Sorseggiando versi e parole. Galleria letteraria 2021", patrocinata dalla Città di Castelvetrano, a cura della Società Dante Alighieri Castelvetrano e della Pro Loco "Selinunte", in collaborazione con il Club UNESCO di Castelvetrano Selinunte, Panta Rei Banca del Libro, L'Urlo di Rosaria-Accademia Letteraria di Trapani, La Koiné della Collina di Paceco, l'Associazione per la Tutela delle Tradizioni Popolari del Trapanese e l'Associazione Nazionale Poeti e Scrittori Dialettali.

In occasione di questo primo appuntamento, è prevista la presentazione dell'ultimo volume di Marco Scalabrino, autore trapanese molto noto presso le comunità italiane d'America per i suoi studi sulla lingua italiana e su quella dialettale.

"Quattro Atti di Poesia": questo il titolo del libro, pubblicato nella collana internazionale di studi umanistici "Triskelés" da Lithos Edizioni nel giugno scorso, con prefazione e curatela di Rosario Marco Atria.

A dialogare con Marco Scalabrino sui contenuti dell'opera, dedicata alla figura e alle sillogi poetiche dello scrittore Nino Tesoriere (1908-1982), sarà lo stesso curatore insieme al giornalista e critico Antonino Cangemi.

Sarà presente Enzo Alfano, Sindaco della Città di Castelvetrano, che porterà i saluti istituzionali. Coordinerà l'incontro Francesco Saverio Calcara. Interverranno Giuseppe L. Bonanno e Pier Vincenzo Filardo.

Le letture saranno affidate alla giovane Laura La Grassa, studentessa del Liceo Classico "G. Pantaleo" di Castelvetrano. La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto della vigente normativa anti-Covid.

Sarà possibile, a margine della presentazione, visitare la mostra "Quattro Mani", con le opere pittoriche di Lia Calamia e Daniela Lucentini.