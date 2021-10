Salemi, nuove telecamere per contrastare gli incivili. Venuti: “Destinati 20 Mila Euro”

del 2021-10-31

Continuano le bonifiche del territorio a Salemi e la lotta contro gli incivili. A darne notizia il Sindaco Venuti che annuncia nuove telecamere: “Nonostante le alte percentuali di raccolta differenziata e i riconoscimenti per il corretto stile di vita adottato da Salemi sulla gestione dei rifiuti ormai dal lontano 2016, c'è ancora una piccola minoranza che si ostina a non rispettare le regole e a danneggiare l'ambiente.

Da tempo monitoriamo il territorio e sono scattate diverse multe per chi abbandona i rifiuti per le strade: continueremo con i controlli e nel bilancio di previsione adottato recentemente abbiamo stanziato altri 20mila euro per nuove telecamere che copriranno diverse zone della città. Basta con questo atteggiamento inaccettabile e che danneggia anche l'immagine di tutta la nostra comunità.

Il servizio rifiuti c'è e funziona bene, le regole vanno rispettate”.