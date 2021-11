CVetrano, ricordo della "Delia 2000" società di atletica leggera e l'auspicio di una pista per allenarsi

di: Redazione - del 2021-11-03

Non tutti sanno o ricordano che negli '90 a Castelvetrano la Società sportiva DELIA 2000 si occupava di Atletica leggera praticando salto il lungo, salto, in alto, ma soprattutto la corsa veloce (100 mt - 200 mt - 4 x 100) ottenendo ragguardevoli successi a livello provinciale, regionale ed addirittura nazionale.

Queste le parole di Vincenzo Cudia che ricorda il passato, con la speranza che si possa riportare questa disciplina a Castelvetrano:

"La foto allegata ritrae in ordine in piedi da sinistra: Monachino, Madonia, Cudia, Cusumano, Curseri. Accosciati da sinistra: Mazzeo, D'anna, Militello, Castelli, Berlino. All'epoca io ero Presidente, Cusumano era il tecnico e Madonia (ha corso con Mennea) consigliere tecnico. Più volte campioni regionali nei 100 mt grazie a Militello invidiatoci dai cugini marsalesi e addirittura campioni nazionali allievi con la staffetta 4x100.

Abbiamo tentato sulla scia di quel fantastico momento di far nascere la pista di atletica leggera coinvolgendo persone del mondo dell'atletica nazionale (Sorbello) e della Regione e del Comune, ma è stato invano. Peccato. Noi ci abbiamo provato.

Recentemente ho cercato di sensibilizzare qualcuno ma sono rimasto sempre solo, avrei voluto dedicare la pista al nostro atleta Castelli scomparso prematuramente a soli 18 anni. Oggi lo voglio ricordare con affetto e ringraziare tutti gli atleti e staff tecnico per le gioie condivise.

Pur rendendomi conto del periodo (Comune in dissesto) auspico che qualcuno possa programmare la realizzazione di una pista di atletica leggera per dare un'opportunità ai tanti appasionati che praticano tale disciplina e perchè no, creare un vivaio di giovani che possano nel tempo dare qualche soddisfazione, ma la cosa più importante è dare ai giovani un'opportunità in più nella pratica dello sport a Castelvetrano".