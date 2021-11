Rinnovato il Consiglio Ordine Agronomi e Forestali della Provincia di Trapani per il quadriennio 2021-2025

del 2021-11-05

Il 20 settembre scorso si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Trapani e sono state assegnate le cariche per il quadriennio 2021 - 2025 nel modo seguente: Dott. Agr. Pietro Clemente Presidente; Dott. Agr. Francesco Sciacca Vicepresidente; Dott. Agr. Francesco Martinico Segretario; Dott. Agr. Fabio Michele Barraco Tesoriere; Dott. Agr. Gaspare Lodato Consigliere; Dott. Agr. Franca Omodei Consigliere; Dott. For. Junior Gianpiero Pace Consigliere; Dott. Agr. Fernando Paternò Consigliere; Dott. Agr. Mariella Saladino Consigliere.

Il Consiglio designato ha tra i proprio obiettivi di promuovere lo sviluppo rurale sostenibile, la salvaguardia ambientale e fondiaria, la qualità e la sicurezza alimentare, la cooperazione internazionale, la pianificazione urbanistica, la sicurezza e la Gestione del Territorio al fine di contrastare il degrado ambientale ed accrescere la Biodiversità.

L’Ordine degli Agronomi e Forestali di Trapani, in accordo con le altre categorie professionali riunite nel PAT, si adopererà a sostenere in provincia la “Rete delle professioni tecniche: solo cooperando e convogliando le migliori risorse e competenze si potrà beneficiare degli esiti in tema di sviluppo sostenibile del territorio e di miglioramento del tessuto economico, agricolo e sociale.