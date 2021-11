Dalla Zecchinetta al Cucù: i giochi di carte della tradizione siciliana

di: Francesco Accardi - del 2021-11-04

La Sicilia ha una lunga tradizione che lega i suoi abitanti ai passatempi con le carte da gioco. Si pensi che uno dei mazzi di tarocchi più antico e prezioso d'Italia è conservato al Castello Ursino di Catania ed apparteneva al Principe di Biscari.

I trionfi (altro nome con cui venivano chiamati i tarocchi) erano un gioco decisamente diffuso nella nobiltà siciliana mentre il popolo si accontentava dei classici mazzi da gioco siciliani. Questi ultimi sono parte integrante della geografia italiana della carta che comprende anche le più diffuse piacentine e napoletane, insieme con le milanesi, le abruzzesi, le trevigiane e le bergamasche (solo per citarne alcune).

L'industria delle carte da gioco era già fiorente in Trinacria nel '400. Questo tipo di intrattenimento giunto in Europa dall'oriente nei primi del '200 sulla rotta delle crociate si diffuse presto nell'isola più vicina ai territori d'Oltremare e così nel 1485 si poteva trovare a Palermo tal Raimondo di Sezana, francese di origini ma titolare di un negozio di carte nel capoluogo siciliano.

All'epoca le carte si chiamavano naibi e sempre a Palermo nel 1562 operava Vincenzo Siviglia, altro mastro cartaio che aveva il suo laboratorio nella contrada S. Francesco e che probabilmente già poteva contare su appoggi governativi visto che la Regia Corte regolamentava il gioco nei suoi domini e ad esempio nel 1595 concedeva a Francesco Bova (altro mastro artigiano) la gabella paginarum ludi che di fatto consentiva di produrre mazzi di carte e commerciarli alla luce del sole.

Nel 1610 i cartai siciliani si consorziarono in una maestranza che chiese ufficialmente al senato di Palermo il riconoscimento del titolo professionale e dei rispettivi statuti organizzativi. Nel capoluogo siciliano i cartari aprivano le loro botteghe nei pressi di Piazza Beati Paoli al Capo e oggi la toponomastica cittadino ricorda questo antico mestiere con l'Arco dei Cartari.

Oggigiorno la smazzata tra amici è un fenomeno démodé e soprattutto i più giovani preferiscono intrattenersi nei casinò online dove, grazie al supporto di smartphone, tablet e pc, possono passare del tempo con slot machine simili ai moderni videogame, confrontarsi con il proprio avatar virtuale in sale da poker in realtà virtuale o seguire un croupier con una cam dal vivo intento a far correre la pallina di una roulette.

Fino a qualche anno fa invece non era infrequente imbattersi in gruppi di persone sedute ai tavolini di bar o nelle piazze dei paesini intente a sbattere carte accompagnate da frasi in dialetto. Le carte erano anche uno dei pochi intrattenimenti dei carcerati che chiamavano i mazzi il libro di 40 carte.

In dialetto l'asso di denari diventa u russu d'ovu per la somiglianza con il tuorlo dell'uovo, il quattro di coppe sono Turi Zicchi zicchi e Piddu Cipudduzza nomignoli dei duellanti che si sfidano nella rappresentazione al centro della carta, il cavallo diventa il fantino e il re è il patruni 'i casa. Insieme alla briscola e alla scopa, i giochi più popolari tra i siciliani rimangono la Zecchinetta e il Cucù.

Il primo in particolare fu importato nell'isola sulla scia dei Lanzichenecchi che devastarono l'Italia nei primi del '600 con il celebre sacco di Roma del 1630. Le truppe tedesche di Carlo V erano infatti amanti dei giochi di carte e si intrattenevano, nei momenti di svago tra una razzia e l'altra, con un gioco molto simile alla moderna zecchinetta che proprio dai lanzichenecchi prende la sua origine onomatopeica.

Questo gioco ha delle dinamiche di puntata simile al poker ma a differenza di quest'ultimo spesso le comitive impegnate nella smazzata sono decisamente chiassose e accompagnano le giocate con grida e sfottò.