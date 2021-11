Folgore: ritorna a casa il talento mazarese Vito Bono

del 2021-11-04

La ASD Folgore Calcio Castelvetrano è lieta di annunciare di aver sottoscritto il contratto di acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Bono Vito classe 1988 prelevato dalla SC Mazarese, squadra militante in Eccellenza. Per il trequartista si tratta di un ritorno a Castelvetrano avendo già militato con la maglia rossonera in diverse stagioni della sua carriera. Il suo esordio in assoluto è avvenuto con la Folgore nel 2005, a tre minuti dalla fine della gara Paternò-Folgore, campionato di Eccellenza, l’allora tecnico dei rossoneri, Mr. Antonio Antonucci lo fece esordire e dopo pochi minuti, un giovanissimo Bono realizzó il goal del pari. Un invidiabile record personale ottenuto fin dal suo esordio