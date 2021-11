CVetrano, iscrizione scuola secondaria superiore: Ecco tutte le informazioni e il calendario delle visite ai licei

del 2021-11-06

Riportiamo di seguito il comunicato contenente le informazioni e il calendario delle visite degli alunni delle classi terze, delle scuole secondarie di 1° grado del territorio, presso i Licei del Polo. Le visite si svolgeranno con i genitori previo appuntamento.

E’già arrivato il momento in cui le famiglie e gli studenti, frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, sono chiamati ad una scelta impegnativa: l’iscrizione alla scuola secondaria superiore. Sicuramente studenti e genitori si staranno ponendo delle domande in merito alla scelta della scuola...

Purtroppo, anche quest’anno, a seguito dell’emergenza SARS-COVID 19, le attività di orientamento in presenza, che il Polo liceale “Cipolla-Pantaleo-Gentile” ha sempre realizzato per fare conoscere ai futuri studenti le varie sedi scolastiche, nonché l’Offerta formativa con le innumerevoli iniziative e attività in essa presenti, non si potranno svolgere liberamente, ma si dovranno prediligere modalità che garantiscano la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti, come la riduzione del numero dei partecipanti e l’ingresso scaglionato, previo appuntamento, e in ogni caso nel rispetto delle misure di prevenzione previste dalla legge, quali il distanziamento, l’aerazione dei locali e l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza.

Dedicheremo comunque tante giornate al ricevimento dei genitori e degli alunni che volessero visitare i locali dei vari istituti o che volessero ulteriori chiarimenti o spiegazioni, nel rispetto, naturalmente, di tutte le misure anti-contagio COVID-19 e secondo il calendario sotto riportato. I genitori e chiunque altro accederà ai locali scolastici (non i ragazzi) dovrà essere in possesso ed esibire il green pass.

Useremo comunque anche altri canali: il sito della scuola www.liceicastelvetrano.edu.it , incontri online se necessari, piattaforme digitali.

Inoltre verranno inserite, nel menu Orientamento, sul lato destro dell’home page del sito del Liceo ( https://liceicastelvetrano.edu.it/ ), tutte le informazioni che possono aiutare gli studenti delle scuole secondarie di 1° grado a fare una scelta consapevole per la loro formazione e per il loro futuro.

Sul sito troverete una pagina per ogni indirizzo di studio e per ogni Liceo, che i ragazzi e i genitori potranno consultare per risolvere dubbi o curiosità. Il Liceo “Cipolla-Pantaleo-Gentile” seguirà le studentesse e gli studenti in tutti gli aspetti legati alla scelta degli studi secondari superiori per una seria riflessione sulle motivazioni e sugli obiettivi di ciascuno e per una conoscenza completa del mondo liceale.

Per ogni informazione rivolgersi alla docente referente F. S. Area 4, prof.ssa Antonina Pellicane, cell. 3392716904, indirizzo mail [email protected] , che darà tempestivamente risposta ai vostri quesiti.

Inoltre vengono qui indicati ulteriori recapiti telefonici, per eventuali appuntamenti:

prof.ssa Anna Maria Maltese, cell. 3494059914 (liceo scientifico) ;

prof.ssa Piera Mannino, cell. 3332585979 (liceo classico) ;

prof. Salvatore Ricca, cell. 333376133 (liceo delle scienze umane).

OPERAZIONE LICEI APERTI Calendario delle visite degli alunni delle classi terze, delle scuole secondarie di 1° grado del territorio, presso i Licei del Polo, visite con i genitori previo appuntamento

Martedì 16 novembre 2021: aperti contemporaneamente Liceo Scientifico, Classico e Scienze Umane (dalle ore 15.00)

Mercoledì 17 novembre 2021: aperto Liceo Classico (dalle ore 15.00)

Giovedì 18 novembre 2021: aperti Liceo Scientifico e Scienze Umane (dalle ore 15.00)

Martedì 23 novembre 2021: aperti contemporaneamente Liceo Scientifico, Classico e Scienze Umane (dalle ore 15.00)

Mercoledì 1 dicembre 2021: aperto Liceo Classico (dalle ore 15.00)

Giovedì 2 dicembre 2021: aperti Liceo Scientifico e Scienze Umane (dalle ore 15.00)

Martedì 14 dicembre 2021: aperti contemporaneamente Liceo Scientifico, Classico e Scienze Umane (dalle ore 15.00)

Mercoledì 15 dicembre 2021: aperto Liceo Classico (dalle ore 15.00)

Giovedì 16 dicembre 2021: aperti Liceo Scientifico e Scienze Umane (dalle ore 15.00)

Martedì 11 gennaio 2022: aperti contemporaneamente Liceo Scientifico, Classico e Scienze Umane (dalle ore 15.00)

Martedì 18 gennaio 2022: aperti contemporaneamente Liceo Scientifico, Classico e Scienze Umane (dalle ore 15.00).