Ancora una dimissione nella Giunta Alfano. Lascia l’incarico Filippo Pellitteri

di: Redazione - del 2021-11-09

Ancora una dimissione nella Giunta del Sindaco Alfano, si tratta dell'Assessore Filippo Pellitteri. Era stato nominato nel novembre del 2020 e aveva competenza al bilancio e tributi.

Riportiamo di seguito la lettera con la quale Filippo Pellitteri ha motivato le sue dimissioni:

Sig. Sindaco,

Come già ampiamente discusso, gli insistenti impegni professionali e familiari unitamente alla distanza, più comunicativa che fisica, con i vertici burocratici di riferimento in relazione alle deleghe ed il loro modus operandi, in uno con le sopravvenute divergenze di visione e di approccio manifestatesi in relazione agli indirizzi espressi nell'esercizio della carica attribuitami, mi impediscono di continuare a svolgere serenamente e con l'entusiasmo della prima Ola le importanti deleghe di cui mi hai onorato esattamente un anno fa'.

Per tali motivi la mia esperienza di amministratore del Comune di Castelvetrano - città che ho da subito sentito mia e che ha ispirato, giorno dopo giorno, ogni mia azione di governo con l'intento disinteressato dello 'straniero" di realizzare esclusivamente il bene comune dei Castelvetranesi - volge al termine.

Lascio, esortando chiunque mi succederà nella carica a proseguire con fermezza nell'attuazione degli indirizzi per il risanamento economico-finanziario dell'Ente impartiti agli uffici e discussi, anche nelle sedi collegiali politiche e amministrative, tanto in materia di razionalizzazione della riscossione dei tributi quanto, fra l'altro, in relazione alla riforma e alta razionalizzazione della normativa regolamentare in materia di Entrate, Rateizzazioni, Bilancio Partecipato, Istituti di Sussidiarietà Orizzontale e di allocazione delle risorse al. fine di avviare finalmente, attraverso l'ufficio legale dell'ente, le procedure esecutive volte all'effettiva realizzazione dei crediti piuttosto che alla loro mera, ed alquanto costosa, "aggettivazione" (con fermi, garanzie o quant'altro) che, di fatto, non realizza l'obiettivo dell'impinguamento dette casse dell'ente.

Pertanto, caro Enzo, confermandoti la stima di sempre dal punto di vista umano, Ti prego di accettare le mie dimissioni irrevocabili dalla carica di assessore del Comune.

Castelvetrano, lì 08.11.2021