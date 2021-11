CVetrano, domenica 7 novembre primo appuntamento con il "Mercatino delle pulci" presso il Sistema delle Piazze

di: Redazione - del 2021-11-06

Domenica 7 novembre, sarà il Sistema delle Piazze ad ospitare la prima edizione del "Mercatino delle pulci". Questa domenica e ogni prima domenica del mese, dalle ore 7:00 alle ore 17:00, sarà possibile comprare e/o barattare oggetti in disuso, da collezione, moderni o antichi, ma pronti a ritornare a nuova vita.

Saranno 24 gli espositori autorizzati, associazioni e singoli cittadini, che offriranno ad avventori e collezionisti oggetti da hobbistica e piccolo antiquariato. Un'occasione di ritrovo, di incontro, di scambio non solo materiale, per tornare a far rivivere il nostro centro storico.