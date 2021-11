CVetrano, interruzione della distribuzione idrica per lavori di manutenzione. Ecco le zone interessate

di: Redazione - del 2021-11-06

Il Comune di Castelvetrano ha diffuso un avviso per comunicare ai prorpi cittadini l'interruzione della distribuzione idrica a causa di alcuni lavori.

Riportiamo di seguito il comunicato:

Si Comunica alla Cittadinanza che domenica 07/11/2021 l'Enel Distribuzione effettuerà dei lavori di manutenzione straordinaria dalle ore 8:30 alle ore 16:20 in C.da Staglio e C.da Airone con conseguente interruzione dell'energia elettrica.

Pertanto per la giornata del 07/11/2021 non sarà possibile effettuare la distribuzione idrica nella Zona Nord della città, nel Viale Roma, nella Via G. Gentile, nella Via Tagliata, nel Centro Città e nella Via Campobello. Se le condizioni lo permetteranno saranno rispettati i turni di erogazione pomeridiani nella periferia della città.

Non appena sarà ripristinata l'alimentazione elettrica sarà riattivata la normale erogazione idrica.