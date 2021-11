Santa Ninfa, al via l’adeguamento antisismico di tre scuole

di: Mariano Pace - del 2021-11-06

Progetti esecutivi per l’adeguamento antisismico di tre scuole di Santa Ninfa sono stati approvati dalla giunta comunale. Cospicui gli importi progettuali che ammontano a 5.241.425,00 euro.Così è stato dato il via libera al progetto riferito all’edificio della Scuola dell’Infanzia “M.Montessori”, sito in Piazza Colajanni n. 1, redatto dalla società OMNISERVICE ENGINERING, dell’importo di 568.000,00 euro.

Per realizzare i lavori di adeguamento antisismico il comune intende attingere ai finanziamenti previsti dal Ministero dell’Istruzione e Ricerca (MIUR).“Semaforo verde” anche per il progetto riguardante l’edificio che ospita la Scuola Secondaria di 1 grado “Luigi Capuana”, ubicato in piazza Aldo Moro. Il piano progettuale è stato redatto dalla società EIDO CONSULTING S.R.L. dell’importo di 3.798.425,00 euro.Esitato poi il progetto esecutivo riferito all’edificio che ospita la Scuola dell’Infanzia “Collodi”, sito in via Ciullo D’Alcamo 1, redatto dall’architetto Andrea Ingargiola dell’importo di 875.000,00 euro.In contemporanea ai progetti sono stati approvati anche gli schemi di convenzione tipo regolante i rapporti tra la Regione Sicilia Assessorato Regionale dell’energia e il comune di Santa Ninfa. Aggiudicata anche la fornitura di beni per la mensa scolastica.