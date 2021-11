Ancora troppi castelvetranesi 'affezionati' al sacco nero. Monito della Sager a cittadini, bar, ristoranti e alberghi

del 2021-11-06

Nonostante gli appelli e le attività di sensibilizzazione che da quasi un anno invitano i cittadini ad abbandonare l’usanza dei sacchi neri in plastica per la raccolta dei rifiuti, sono ancora tanti i cittadini castelvetranesi e non solo che continuano ad utilizzarli, sbagliando. Si tratta, infatti, di una abitudine vietata e che non sarà più tollerata.

Anche la Sager, tramite il canale ufficiale, ha rivolto un appello di collaborazione ai cittadini: “I sacchi neri sono categoricamente VIETATI, non saranno ritirati, ma bollinati come non conformi e il contenuto dovrà essere travasato in sacchi anche semitrasparenti per essere asportati nel successivo turno di raccolta. Non si tratta di un vezzo, un dispetto o un capriccio, da questo momento è la regola principale.

L’impianto di destinazione non li accetta e il loro uso interrompe il normale e fluido processo di conferimento. Da questo momento i sacchi neri sono relegati ai rifiuti SAN (COVID) perchè lì servono anche per distinguerli da tutti gli altri rifiuti.Se bar, ristoranti, alberghi etc... li vogliono usare per comodità loro nel fare le pulizie sono pregati di svuotarli nei contenitori e riusarli.”