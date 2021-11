Prima domenica del mercatino delle pulci a Castelvetrano nel Sistema delle Piazze

del 2021-11-07

La pratica del riuso degli oggetti è sicuramente una buona prassi per evitare che molti di essi raggiungano la discarica, prima di essere divenuti inutilizzabili. In molti comuni, passeggiare per le bancarelle, suscita molta curiosità, in quanto è praticamente possibile trovare oggetti di ogni genere, trasformabili e/o comunque riutilizzabili.

Non solo vintage, ma anche ricordi, e tanta voglia di avallare il riuso per combattere il consumismo sfrenato e proteggere la nostra amata terra.

Sono sicuramente alcune tra queste, le basi che hanno portato l’amministrazione di Castelvetrano, nell’ottica del rilancio del centro storico e non solo, ad indire un avviso pubblico per poi dar finalmente il via al mercato delle pulci, dell’hobbistica e del piccolo antiquariato.

E' in corso infatti la prima domenica del mercatino delle pulci, uno spazio per la vendita di cose antiche e piccolo antiquariato, bigiotteria, oggettistica usata, articoli da collezione, abbigliamento e accessori per la persona, filatelia (francobolli ed oggetti d’interesse filatelico), numismatica (monete, banconote ed oggetti d’interesse numismatico), libri, riviste, giornali e tanto altro ancora.

Una domenica nata sotto un vento forte di scirocco che ha fatto diminuire le annunciate presenze, ma che ha ottenuto già alle 12 una buona presenza di visitatori. Il tutto condito dalla speranza di poter contare, per il prossimo mese, sui gazebi come da regolamento.