Castelvetrano, scontro tra due auto. Sul posto Carabinieri e Ambulanza

del 2021-11-07

Incidente questa sera con ferite ma non gravi nel sottopassaggio della via Rocco chimici -via Re Dipuglia dove sono venute in collisione una Fiat Panda condotta da una donna e una Ford.

Pare che la collusione sia avvenuta quasi frontalmente tra la Fiat panda che si dirigeva verso la via xxlv maggio .Sul posto sono arrivate due autoambulanze mentre i carabinieri stanno accertando la dinamica dell’incidente.