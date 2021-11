Santa Ninfa: Scuole, si programmano nuovi interventi per l'adeguamento degli istituti

di: Redazione - del 2021-11-08

Un vasto programma per l'adeguamento dell'edilizia scolastica. Lo ha varato la Giunta municipale, che intende intervenire in particolare sulle scuole dell'infanzia «Collodi» (costo dell'opera 875mila euro) e «Montessori» (per 568mila) e sulla scuola media «Capuana» (previsione di spesa 3.798.425 euro).

«Il Ministero dell'Istruzione - chiarisce il sindaco Giuseppe Lombardino - ci ha finanziato, nel 2018, le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici e la progettazione». Le verifiche sono state effettuate e i risultati regolarmente consegnati all'ufficio tecnico comunale, che ha poi provveduto ad assegnare la progettazione: per il «Collodi» all'architetto Andrea Ingargiola, per il «Montessori» alla società «Omniservice enginering» di Aragona, e per il «Capuana» alla società «Eido consulting» di Agrigento.

Una volta validati i piani di lavoro con le relative previsioni di spesa, l'amministrazione ha provveduto a richiedere il finanziamento per gli interventi strutturali, che saranno richiesti al Ministero stesso e alla Regione, utilizzando gli appositi bandi da questi emanati.

«La nostra attenzione per l'edilizia scolastica - aggiunge il sindaco - è costante, come d'altronde previsto dal programma politico-elettorale della mia amministrazione». (Nella foto, l'ingresso della scuola media)