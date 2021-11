Problematiche negli istituti scolastici della città, il Comitato Orgoglio Castelvetranese si rivolge all'Amministrazione

del 2021-11-09

In merito alla circolare con cui la dottoressa Maria Rosa Barone ha assunto la grave decisione di chiudere il plesso Enrico Medi, nel quale sono ospitate anche alcune classi dello Scientifico, per motivi di igiene derivanti dalla mancata erogazione di acqua, questo Comitato, mentre chiede di sapere quali provvedimenti, in regime di somma urgenza, l’amministrazione comunale intende prendere; coglie l’occasione per conoscere se da parte della medesima amministrazione si stanno predisponendo quelle azioni volte ad assicurare anche condizioni climatiche accettabili in vista della prossima stagione invernale.

Chiede ancora di conoscere il motivo per il quale è stata interrotta l’erogazione alle scuole dei cosiddetti fondi strutturali e la sorte dei fondi non spesi nei due anni passati per il servizio di mensa scolastica.

Non può non denunciarsi in ogni caso una condizione discutibile della gestione relativa alla assicurazione del fondamentale diritto allo studio, anche in riferimento ai criteri di computo dei rimborsi per l’acquisto dei libri scolastici.

Il direttivo del Comitato Civico “Orgoglio Castelvetrano Belicino”