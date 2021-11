del 2021-11-09

Un palo di illuminazione folgora un cane ferendolo a Marinella di Selinunte. E' successo questa sera. L'allarme viene lanciato da alcuni lettori che si sono rivolti alla Redazione per segnalare il rischio. Dalla nostra Redazione l'allerta è stata girata all'Ufficio Tecnico del Comune che insieme alla dita Green Light sta per intervenire per mettere in sicurezza l'area.