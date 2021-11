Temporali e forti piogge nella notte a Castelvetrano. Case allagate, barca affondata al porto e rischio per il Modione

del 2021-11-11

Danni enormi a Castelvetrano. Piccole strutture scoperchiate, criticità in tutta la città con allagamenti che stanno interessando diverse abitazioni e terreni in diverse zone. Si sta monitorando il fiume sul Modione che è straripato mentre una barca dei pescatori ancorata nel porticciolo di Marinella di Selinunte è andata a fondo.

Una situazione critica che potrebbe peggiorare laddove le piogge dovessero continuare con intensità. Seguono aggiornamenti.

Il Comune di Castelvetrano ha diffuso un avviso per informare i concittadini che le copiose piogge hanno prodotto diversi allagamenti in diversi punti della città, l'illuminazione pubblica al momento non è ripristinabile, diversi i tombini divelti, molti i detriti per le strade pericolosi per la viabilità, al momento due squadre sono al lavoro.