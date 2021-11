Scuola media Enrico Medi e 12 classi del Liceo Scientifico in dad per un guasto idrico. Comune a lavoro

di: Redazione - del 2021-11-12

Da una settimana a casa circa 200 alunni della Scuola media Enrico Medi, i quali ritornano alla “didattica digitale integrata”. Anche altre 12 classi del Liceo Scientifico, ospitate all’interno del plesso scolastico sono state costrette alla didattica a distanza e ad una turnazione.

Questo volta non c’entra il Covid, ma un guasto idrico del plesso comunale che non permette da una settimana, che l’acqua arrivi nei rubinetti dei bagni. Motivi igienico-sanitari hanno convinto sia la Dirigente della Scuola Enrico Medi Maria Rosa Barone che la collega del Liceo Scientifico Tania Barresi a lasciare gli alunni a casa, quest'ultima la quale non se l’è sentita più di gestire l’emergenza con i bidoni di acqua.

Maria Rosa Barone aggiunge: ”Chiaramente siamo in una situazione didattica di emergenza. Vorrei precisare che io non ho, come è stato scritto, chiuso la scuola, anche perché non ho il potere di farlo, solo che per la sicurezza dei ragazzi, del personale scolastico è giusto aspettare il ritorno alla normalità.”

E nelle more i 180 alunni sono in didattica digitale integrata, in attesa che venga riparato il guasto, per il quale già sono stati fatti dei sopralluoghi da parte dei tecnici comunali e che pare sia individuato all’esterno dell’edificio scolastico.

La situazione del Liceo Scientifico, che conta circa 240 alunni, ospitati all’interno della stessa Scuola media viene monitorata anche dalla stessa Dirigente Tania Barresi: ”Nei primi giorni pensando ad un fatto momentaneo abbiamo cercato di sopperire portando l’acqua con i bidoni per i servizi, pensando ad una mancanza di erogazione idrica poi la decisione di portare sette classi nella sede centrale con una certa difficoltà logistica mentre le altre cinque studiano con la Dad che tanto ci ha impegnato in questi mesi.”

Pare che, come ci conferma l’assessore Nino Siculiana: ”Tutto dipende dalla rottura di un tubo di portata principale che passa sotto una fitta vegetazione, che probabilmente a causa delle radici degli stessi arbusti si è rotto. Abbiamo verificato che i serbatoi di accumulo sono pieni di acqua.

Purtroppo le condizioni atmosferiche di questi giorni, non ci hanno permesso di effettuare i lavori di scavo per arrivare alla soluzione del problema, che passa prima attraverso la pulizia straordinaria del sito.”

Intanto nel pomeriggio di ieri è stato fissato un incontro al Comune anche per stabilire le modalità di intervento.

Nei giorni scorsi il Comitato “Orgoglio castelvetranese belicino”, che tanto si è battuto per l’Ospedale di Castelvetrano, ha mandato una nota al Sindaco, con la quale chiede di conoscere cosa intenda fare l’Amministrazione sul problema e perché sono stati interrotti nelle scuole i fondi strutturali e la sorte dei fondi non spesi nei due anni passati per il servizio di mensa scolastica.