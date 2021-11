Ass. Hypas e Club Vespa Mazara del Vallo, un "viaggio fra i luoghi della Nocellara del Belìce" con l'obiettivo di valorizzare il territorio e i suoi prodotti

del 2021-11-10

Il messaggio che l'associazione HYPSAS si è imposta con l'evento di domenica 7 novembre 2021 L'isola ritrovata:"Viaggio fra i luoghi della Nocellara del Belìce" è arrivato a destinazione. È arrivato ai sindaci ed agli abitanti dei quattro comuni che fanno parte del comprensorio. Il messaggio: "Creare la consapevolezza di vivere in un territorio unico ed attraverso la valorizzazione, tutela e promozione del prodotto nocellara del Belice riconoscere ed attribuire ad esso valore identitario al quale ogni cittadino belicino può avvicinarsi".

Inoltre il messaggio è anche quello della pace e l'ulivo simbolicamente lo rappresenta. Per questo l'associazione HYPSAS, in collaborazione con il Club Vespa Mazara del Vallo, ha omaggiato i sindaci incontrati con un presente contenente anche il ramoscello d'ulivo.

Nel ricordare che la cultivar nocellara Valle del Belìce è l'unica varietà in Europa ad avere due DOP, una per l'oliva l'altra per l'olio, si è voluto evidenziare e valorizzare il lavoro incessante e paziente di coloro che sono impegnati nella coltivazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti stessi.

"A loro va la nostra riconoscenza" dice la portavoce dell'Associazione Hypas ed i soci di entrambe le associazioni porgono i ringraziamenti alla azienda Lupo Antonino, che ha accolto i partecipanti nella propria tenuta, immersa nei boschi di ulivo, all'Oleificio Lombardo di via Diaz, che ha curato sapientemente ogni particolare di benvenuto agli ospiti con una degustazione di prodotti locali.

Infine il presidente dell'associazione HYPSAS Orazio Torrente e del Club Vespa Mazara del Vallo Fabio Vassallo estendono un ringraziamento particolare a: Giuseppe Castiglione Sindaco del Comune di Campobello di Mazara, Rosario Pellicane Assessore allo sport ed al turismo del Comune di Santa Ninfa, Nicola Catania Sindaco di Partanna e Alfano Enzo Sindaco del Comune di Castelvetrano che hanno sposato l'iniziativa concedendo il patrocinio e riconoscenti all'unisono dei messaggi che sono arrivati all'intera comunità belicina.