del 2021-11-10

Le forti piogge di oggi stanno mettendo in difficoltà la viabilità a Castelvetrano e non solo. Diversi i disagi e gli interventi dei Vigili del Fuoco anche in via Diaz in favore di un’Ambulanza bloccata nel corso d’acqua venutosi a creare. Raccomandiamo a tutti i cittadini di evitare di percorrere le zone che notoriamente sono interessate da allagamenti.