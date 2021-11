Scuole chiuse per allerta meteo nella giornata di domani. Il Sindaco Alfano:” Prestare attenzione “

del 2021-11-10

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile Regionale, ha trasmesso in data odierna l'avviso di allerta meteo per la giornata dell'11/11/2021, nel quale si prevede nel territorio comunale un livello di RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO "arancione" (PRE ALLARME) con possibili venti di burrasca - precipitazioni diffuse e persistenti a prevalente carattere di rovescio o temporale - i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Il Sindaco del Comune di Castelvetrano sta predisponendo una ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della città e delle borgate, in via precauzionale, invitando i cittadini alla massima attenzione. Si invitano, altresì, i cittadini e gli utenti dei social network di condividere questa notizia per favorirne la massima diffusione.

Foto:archivio