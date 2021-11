“Ok il cambiamento climatico, ma serve manutenzione straordinaria a CVetrano di tombini e non solo”. Lettera aperta alla Redazione

del 2021-11-10

Diversi i danni e i disagi connessi al maltempo a Castelvetrano e non solo. Una riflessione di Rosalia Ventimiglia inquadra la questione auspicando una manutenzione straordinaria di tombini e caditoie da tempo attesa: “Che ci sia un cambiamento climatico in atto in tutto il globo terrestre, che a questi fenomeni torrenziali dobbiamo abituarci non c'è alcun dubbio in merito, né tanto meno non ne siamo a conoscenza noi abitanti di Castelvetrano, ma che ci siano le strade impraticabili in lungo e in largo, che la manutenzione non sia ordinariamente fatta né tanto meno straordinariamente , va anche sottolineato, anche a costo di farsi additare per oche giulive da ex ex.... Ancora una volta castelvetrano in tilt tombini saltati ovunque, fiumi e laghi di acqua piovana in tutta la città, danni ingenti ad attività commerciali, anche e non solo a causa, dei tombini non manutenzionati da anni e anni di incuria. A nulla vale negare l'evidenza non cambia la realtà dei fatti, ma anzi fa sempre di più perdere la fiducia nelle istituzioni locali incapaci di dare risposte semplici a problemi pratici. “ Rosalia Ventimiglia