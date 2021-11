Il castelvetranese Giuseppe Cimarosa premiato come migliore attore maschile al Galà d’Oro in Festival

di: Doriana Margiotta - del 2021-11-11

Qualche mese fa ho avuto la possibilità di conoscere personalmente Giuseppe Cimarosa, in occasione di una sua intervista alla nostra Redazione, nella quale abbiamo parlato della sua vita artistica e del percorso che lo ha portato a diventare uno dei protagonisti indiscussi del mondo del teatro equestre.

In quella bella mattinata assolata, Giuseppe Cimarosa mi ha raccontato che: "Quest’inverno ho ricevuto un premio come migliore attore maschile al Galà d’Oro in Festival, premio dedicato agli artisti dello show annuale di Fieracavalli, che equivale alla notte degli oscar nel mio ambito. Ancora faccio fatica a crederci. Già essere in candidatura, per me era una grossa soddisfazione, perché c’erano nomi importanti del settore di tutto il panorama europeo".

Qualche giorno fa, finalmente, c’è stata la premiazione ufficiale che ha conferito il premio al nostro concittadino. Alla fine di questo meraviglioso evento, che si è tenuto a Verona durante la famosa Fieracavalli, lo abbiamo raggiunto al telefono per congratularci e ci ha raccontato come si è svolta la premiazione.

"La cerimonia di premiazione, chiamata Galà d’Oro in Festival, è una sorta di notte degli oscar del nostro settore, un premio di grande prestigio. Le categorie in gara erano molteplici e per ognuna di esse è stato proclamato un vincitore. Come ricorderai, nella nostra precedente intervista, avevo avuto cinque nomination in cinque categorie diverse e ho vinto quella come miglior interprete maschile.

La cerimonia si è svolta a conclusione del Gran Premio di Salto a Ostacoli a Fieracavalli Verona il 9 novembre. Erano presenti tutti gli artisti premiati e la giuria al completo. Durante la cerimonia, prima della disegnazione dei vincitori, veniva proiettato un video su un grande schermo posto al centro dell’arena, e poi ogni singolo artista si presentava sul palco per la premiazione ufficiale".

Indubbiamente è un evento che ci riempie di orgoglio come concittadini di questo grande artista, che grazie al suo talento e impegno ha raggiunto le vette più alte nel suo ambito. Il suo lavoro è riconosciuto e apprezzato al livello internazionale anche da artisti di grande calibro, proprio per questo non riesco a capire come il nostro primo cittadino non faccia “gli onori di casa”.

Lo avevo sottolineato nel mio precedente articolo, che mi dispiaceva che il Sindaco di Castelvetrano non avesse ricevuto Giuseppe Cimarosa come ha sempre fatto con altri personaggi che hanno dato lustro alla nostra città e che si sono distinti per i loro meriti.

A prescindere dall’esito di questo mio appunto, io e la mia Redazione siamo stati lieti di poter raccontare Giuseppe Cimarosa come artista e uomo di grande spessore.