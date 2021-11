Il cuore e le braccia dei pescatori selinuntini salvano "Perseo". Una storia a lieto fine grazie anche ai Vv. del Fuoco

del 2021-11-12

Giovanni Coppola e suo padre Nino sono i proprietari dell’imbarcazione “Perseo” che la notte tra il 10 e l’11 novembre scorso, a causa dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla nostra città, ha seriamente rischiato di affondare.

La barca era ormeggiata al centro del porticciolo di Marinella di Selinunte ma per le intende mareggiate, l’incessante pioggia e il forte vento, ha incominciato a riempirsi di acqua inclinandosi da un lato.

Per tutti i pescatori la propria barca rappresenta l’unico mezzo di sostentamento e per poco Giovanni e Nino hanno rischiato perderla.

Per fortuna la storia che vi stiamo raccontando è a lieto fine. L’imbarcazione della famiglia Coppola è stata messa in sicurezza grazie soprattutto all’aiuto dei tanti amici pescatori che, in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco, non ci hanno pensato due volte e sono riusciti, con grande forza d’animo e di braccia, ad avvicinare la barca alla banchina del porto e ad ancorarla temporaneamente.

Stamane, grazie all’intervento della Capitaneria di Porto di Mazara e ai Vigili del fuoco l'imbarcazione è stata imbracata e portata sulla terra ferma.

Una storia bella, di grande solidarietà. “Vogliamo ringraziare tutta le persone che ci hanno aiutato a salvare la nostra barca. Una grazie anche alla Capitaneria di Porto e ai Vigili del fuoco. Grazie di cuore” hanno dichiarato Nino e Giovanni Coppola.