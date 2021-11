La corsa di Milan e Napoli continua inesorabile

di: Francesco Accardi - del 2021-11-13

(ph. canale58.com)

Dopo la vittoria dello scudetto l’anno passato, giunta all’esito di una cavalcata memorabile e senza storia, alla vigilia di questa stagione l’Inter era stata nuovamente individuata come la squadra da battere. Le partenze di Conte, Hakimi e Lukaku sono destinate a farsi sentire, ma sino a ora i nerazzurri sono riusciti a trovare le giuste contromisure. Ciononostante, in testa alla classifica ci sono Milan e Napoli che si sono rese protagoniste di un percorso quasi perfetto.

Il Napoli vince anche a Salerno e tiene il passo dei rossoneri

Per il Napoli questo è il secondo miglior inizio di stagione di sempre: grazie alla vittoria contro la Salernitana , la squadra di Luciano Spalletti ha eguagliato il record precedentemente realizzato dal Napoli di Sarri che riuscì a conquistare 31 punti nelle prime 11 partite disputate nella stagione 2018-2019. Anche questa volta i partenopei hanno messo in fila 10 vittorie e un solo pareggio, sono ancora imbattuti, ma soprattutto continuano a dimostrare di essere una squadra vera. Rispetto all’anno scorso, quando anche a causa dei tanti infortuni, gli azzurri non erano mai riusciti a trovare la continuità di risultati auspicata e, alla fine, avevano chiuso il campionato al quinto posto, questa volta il Napoli pare aver compiuto il definitivo salto di qualità come testimoniato anche nella vittoria conquistata Salerno nel derby contro la Salernitana. Contro i granata, per Insigne e compagni è stata una partita difficile e diversa rispetto a quelle precedenti, ma, ciononostante, alla fine sono arrivati comunque i tre punti. Secondo le scommesse calcio online di inizio novembre , la squadra partenopea è la principale "indiziata" per la vittoria dello scudetto in compagnia del Milan. Il team di Stefano Pioli, infatti, può sembrare che balbetti in Champions League, ma in Serie A continua a vincere e convincere.

Per il Milan è il miglior inizio di campionato

Mai nel corso di 100 e più anni di storia il Milan aveva iniziato il campionato collezionando 10 vittorie e un pareggio nelle prime 11 gare disputate in Serie A. C’è riuscita quest’anno la squadra milanese allenata da Stefano Pioli che, dopo essere giunto a Milanello con l’obiettivo di traghettare i rossoneri fino al termine della stagione, è riuscito a mettere in piedi un team che oggi gioca un livello di calcio di alta qualità in Italia. Trascinato dalle solite prestazioni eccezionali del quarantenne Ibra, il Diavolo continua a imporre il proprio gioco contro ogni avversario e a dimostrare di avere tutte le carte in regola per competere per lo scudetto fino al termine della stagione. L’anno scorso i rossoneri avevano chiuso il campionato al secondo posto grazie alla vittoria conquistata contro l’Atalanta all’ultima giornata, ma questa volta Tonali e compagni sembrano avere tutte le qualità per arrivare fino in fondo.

Resta da capire se il Napoli e il Milan riusciranno a tenere questo ritmo fino al termine della stagione, ma per il momento sia Pioli che Spalletti si godono l’ottimo momento di forma dei propri ragazzi che hanno compiuto il definitivo salto di qualità. L’Inter è lì che insegue a breve distanza e la sensazione è che i nerazzurri possano rientrare in gioco da un momento all’altro.