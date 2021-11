(VIDEO) “Gravi danni per il maltempo a Castelvetrano. Cittadini ci segnalino le perdite subite”. Parla il Sindaco Alfano

di: Redazione - del 2021-11-13

Stamane il nostro Direttore Avv. Indelicato ha incontrato a Marinella di Selinunte il Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano che insieme Al Vice Sindaco Filippo Foscari hanno fatto un giro per le aziende e le scuole più colpite dal maltempo degli ultimi giorni.

Questa la dichiarazione del Sindaco Alfano sulla situazione attuale: ”Numerose aziende e imprenditori agricoli hanno avuto danni seri. Qui al porto una barca si è capovolta e ha riportato grossi danni, due strade a Triscina sono completamente scomparse. Abbiamo dato un’occhiata in giro per vedere gli interventi da fare in previsione del prossimo maltempo previsto da lunedì.

Delibereremo, insieme ad altri Comuni, lo stato di calamità naturale per chiedere un ristoro alla Stato. Quella sulla mancata manutenzione dei tombini è una polemica sterile, perché sono stati puliti. La pressione idraulica è data dall’acqua che arriva nella rete fognaria, non dalla mancata pulizia.

Anche con il Comune in dissesto faremo di tutto per operare gli interventi nelle principali arterie viarie. La Regione può fare tanto o unirsi ai Comuni e chiedere allo Stato di intervenire con mezzi finanziari adeguati.

Per quanto riguarda le scuole, il primo giorno sono state chiuse perché anche il giorno dopo ci sarebbe stata allerta arancione, invece l’ultima chiusura è stata dovuta alla rilevazione di danni gravi in un paio di plessi e non volevamo fare sopralluoghi in presenza degli studenti. Ci sono delle infiltrazioni, ma niente che possa fare pensare ad inagibilità, ad eccezione di un paio di scuole in cui si stanno preparando gli interventi risolutori. All’Enrico Medi i danni sono di due ordini, primo la mancanza di acqua e si stanno già facendo dei lavori e poi le infiltrazioni.

Le aziende che abbiamo visitato devono verificare i danni e poi scrivere al Comune al [email protected], oppure al Sindaco o all’Ufficio tecnico e lo stesso possono fare i cittadini. Faremo poi una raccolta e comunicheremo alla Regione Siciliana l’entità globale dei danni”.

Il Sindaco Alfano conclude dicendo: ”Siamo venuti qui per dare solidarietà al signor Coppola e ai familiari perché la loro imbarcazione si è capovolta e hanno avuto i danni più gravi. Per fortuna ieri è stata tirata a secco e c’è stato anche l’intervento della Capitaneria di Porto”.