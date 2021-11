Folgore, domani la sfida in casa contro il forte Raffadali. Attesa per le prestazioni dei nuovi arrivati

del 2021-11-13

Domani grande attesa al Paolo Marino dove la Folgore affronterà il Raffadali, una delle squadra pretendenti al salto di categoria con un organico di tutto rispetto.Durante la sosta di 15 giorni, i giocatori sono stati torchiati dagli allenamenti del tecnico Totó Brucculeri; ci si aspetta una gara tosta dei folgorini che si sono rinforzati con il ritorno di Vito Bono, di Filippo Rallo, del difensore Cascio e dell’esterno di difesa l’argentino Federico Franco. Elementi che daranno uno spessore alla squadra che vorrà dare delle soddisfazioni ai tifosi folgorini che, come sempre, non faranno mancare il loro appoggio domani alle 15.Partita di cartello quindi con i vari Campisi, Rustico, Etman pronti con il coltello tra i denti per una battaglia sul campo.