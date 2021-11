Voragine in via del Cantone a Selinunte. Scarichi fognari a vista e depuratore sempre più a rischio

del 2021-11-13

Tra i gravi danni causati dal maltempo anche una voragine a Marinella di Selinunte in via del Cantone. Un cedimento del manto stradale sotto il quale arrivano le acque reflue delle frazione marinara.

Il Comune con il Sindaco in testa e gli Assessori Mistretta e Siculiana stanno monitorando i danni verificatasi per chiedere un aiuto al governo nazionale e regionale volto a far ristrutturare il depuratore obsoleto e pieno di criticità. “Se dovessero cedere le vasche ha più volte detto il sindaco, sarebbe un disastro per Selinunte".