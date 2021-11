Maltempo, anche domani a Castelvetrano le scuole saranno chiuse

del 2021-11-11

Il Sindaco del Comune di Castelvetrano Enzo Alfano sta predisponendo una nuova ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della città e delle borgate, in via precauzionale, invitando i cittadini alla massima attenzione. Dopo le forti piogge che hanno creato numerosi e ingenti danni il primo cittadino in via prudenziale ha ritenuto opportuno disporre la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani.