Voragine in via Errante Vecchia a Castelvetrano. Anziano messo in salvo dalla Croce Rossa

del 2021-11-11

La Via Errante Vecchia chiusa al traffico a Castelvetrano con invito alla prudenza nel transito con i propri mezzi. I volontari della Croce rossa, che da ieri sera sono sul territorio per prestare soccorso, hanno salvato un anziano che, a causa di una voragine apertasi nella strada, ha rischiato grosso; per fortuna lo stesso è rimasto illeso. Soltanto tanta paura ed un plauso da rivolgere sicuramente ai volontari dell’associazione Croce Rossa sempre tempestivi nei loro interventi.