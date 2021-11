Studio dentistico a Castelvetrano cerca un Addetto Amministrativo. Ecco come candidarsi

del 2021-11-12

Lo Studio dentistico del Dott. Daniele Sparacia, Medico Chirurgo Specialista in Odontostomatologia, Chirurgia Orale, Implantologia, ricerca una figura professionale da inserire nel team in qualità di Addetto Amministrativo. La risorsa avrà il compito di supportare il team medico dello Studio agevolando l’ottimizzazione della “patient experience”. La cura e l’attenzione per il paziente sono sempre al centro delle priorità dello studio, unite alle qualità del servizio clinico fornito.

Responsabilità:

- Supportare l’organizzazione dell’agenda

- Gestione della registrazione dei dati relativi ai casi trattati

- Gestione di adempimenti amministrativi connessi all'attività, degli ordini del materiale necessario e di eventuali pratiche amministrative legate ad assicurazioni/rimborsi

- Supporto delle segreteria per le attività di front office e customer care

- Agevolare il team medico nello svolgimento delle sue funzioni

Competenze

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

- pregressa esperienza in ruoli di natura segretariale in ambito sanitario - problem solving - ottime doti comunicative - Buona conoscenza dei software informatici di base

- Organizzazione e multitasking

Sede di lavoro: Castelvetrano

La richiesta ha carattere d'urgenza. La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).

Inviare il Curriculum Vitae all’indirizzo email: [email protected] indicando come oggetto: Offerta Lavoro Addetto Amministrativo