CVetrano, incontri sul tema della solidarietà per i 60 anni di AIFO

di: Comunicato Stampa - del 2021-11-12

In occasione del 60° anno dalla nascita dell’associazione AIFO, i gruppi Sicilia e Calabria, ispirati dai principi di amore e aiuto verso gli ultimi, hanno organizzato a Castelvetrano degli incontri sul tema della solidarietà.

Nella mattinata del 9 novembre i rappresentanti dei due gruppi hanno incontrato gli alunni dell’attuale seconda C dell’Istituto Comprensivo “Medi-Pappalardo” perché vincitori del concorso scolastico nazionale AIFO, anno 2020/21 nella categoria grafico/figurativo.

Erano presenti Generoso Scicchitano ( vice presidente AIFO) insieme a Domenico La Torre , Antonio Iannelli , Giuseppe Vicari di Acireale, Maria Vita Rizzo (referente AIFO Castelvetrano), Enza D’Arienzo, Vita Bologna e Francesca Centonze.

All’incontro hanno partecipato le docenti, Giovanna De Simone, Francesca Savaglio, che hanno seguito i ragazzi nella realizzazione dell’elaborato e la Dirigente Prof.ssa Rosamaria Barone. I ragazzi ,dopo avere ricevuto i complimenti per l’impegno dimostrato e per la loro sensibilità alla tematica della solidarità, sono stati premiati con l’attestato di partecipazione e alcuni gadget.

La Dirigente ha voluto sottolineare che tali attività stimolano i ragazzi ad essere sensibili nell’aiuto verso gli altri impegnandosi nel sociale.

Nel pomeriggio, presso la Chiesa di San Giovanni Battista, si è svolto l’incontro – convegno tra i gruppi AIFO ed alcune associazioni locali che operano nel sociale per la comunità di Castelvetrano, avente per tematica “la solidareità e FOLLEREAU”.

Hanno dato la loro testimonianza Franca Risalvato (rappresentante AVO), Nicola Catania (capogruppo Castelvetrano 1), Giuseppina Martino (socio delegato AIFO) e il reverendo Giuseppe Undari che molto volentieri ci ha ospitato condividendo pienamente gli ideali dell’associazione.

Hanno preso la parola il vice presidente nazionale aifo Generoso Scicchitano, il componente del CdA Mimmo La Torre ed il sociodelegato Tonino Iannelli, che hanno illustrato, anche mediante alcuni video, i progetti realizzati da Aifo in varie nazioni dll’Africa ,in Brasile ed in India, la vita di Follereau all’insegna della solidarietà ed il suo significato nelle vita sociale.

“La vostra felicità è nel bene che farete, nella gioia che diffonderete, nel sorriso che farete fiorire, nelle lacrime che avrete asciugato” R. Follereau