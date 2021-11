CVetrano, prorogato al 26 novembre il termine per la richiesta di riduzione Tari per le utenze non domestiche

di: Redazione - del 2021-11-12

(ph. www.casertanews.it)

Il Comune di Castelvetrano ha diffuso un avviso per informare che in seguito al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle proprie attività, il termine per la presentazione dell’istanza per la riduzione della TARI in favore delle utenze non domestiche è prorogato al 26 novembre 2021.